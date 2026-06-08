Mamma fidanzata e Bove | il muro azzurro che ha sostenuto Cobolli

Da gazzetta.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Parigi, durante la finale, tutti indossavano maglie azzurre per sostenere Flavio. Tra i presenti c’erano anche una mamma, una fidanzata e un bovino, che si trovavano vicino al muro azzurro che ha sostenuto Cobolli.

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Quello squarcio di azzurro sulle tribune del Philippe Chatrier resterà tra le immagini iconiche della finale del Roland Garros. Il muro blu di Flavio Cobolli, il piccolo esercito d’amore arrivato a Parigi per sostenere il figlio, fratello, fidanzato, amico, nipote. Tutti con la maglietta azzurra per essere più visibili, per attirare lo sguardo di Flavio nei momenti di festa o in quelli più difficili. C’è la mamma, Francesca, che appare raramente ma che il tennista romano ringrazia pubblicamente dopo il match, cercando di recuperare un sorriso dopo la fatica: “Fino a quando avevo 16 anni e giocavo a calcio e a tennis era lei che mi scarrozzava tra il Parioli e Trigoria. È la mia mamma, mi ha cresciuto, e posso solo essere grato per quello che ha fatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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