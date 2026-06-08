Mamma fidanzata e Bove | il muro azzurro che ha sostenuto Cobolli
A Parigi, durante la finale, tutti indossavano maglie azzurre per sostenere Flavio. Tra i presenti c’erano anche una mamma, una fidanzata e un bovino, che si trovavano vicino al muro azzurro che ha sostenuto Cobolli.
Quello squarcio di azzurro sulle tribune del Philippe Chatrier resterà tra le immagini iconiche della finale del Roland Garros. Il muro blu di Flavio Cobolli, il piccolo esercito d’amore arrivato a Parigi per sostenere il figlio, fratello, fidanzato, amico, nipote. Tutti con la maglietta azzurra per essere più visibili, per attirare lo sguardo di Flavio nei momenti di festa o in quelli più difficili. C’è la mamma, Francesca, che appare raramente ma che il tennista romano ringrazia pubblicamente dopo il match, cercando di recuperare un sorriso dopo la fatica: “Fino a quando avevo 16 anni e giocavo a calcio e a tennis era lei che mi scarrozzava tra il Parioli e Trigoria. È la mia mamma, mi ha cresciuto, e posso solo essere grato per quello che ha fatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Segui gli aggiornamenti su Cobolli.
Notizie e thread social correlati
LIVE Cobolli-Wu 6-4, 5-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro ha ribaltato il 2° setUn tennista italiano ha vinto il secondo set contro un avversario straniero, dopo aver recuperato da una situazione difficile.
Cobolli perde finale a Monaco e scherza con la fidanzata: “Meglio che resti a casa”Nella finale dell'Atp 500 di Monaco, l’italiano Flavio Cobolli ha perso contro il statunitense Ben Shelton.