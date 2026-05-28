LIVE Cobolli-Wu 6-4 5-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro ha ribaltato il 2° set
Un tennista italiano ha vinto il secondo set contro un avversario straniero, dopo aver recuperato da una situazione difficile. Nel corso del match, si è arrivati a un punteggio di 6-4, 5-3, con il giocatore azzurro che ha conquistato il set dopo aver annullato un set point. La partita è ancora in corso e si stanno giocando gli ultimi scambi. La tensione è alta, con il punteggio di 40-40 in un momento decisivo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Non si può sbagliare noi per primi!!!! Era set point. Dritto fuori! Seconda, dai ora! 40-A Bellissimo lob di rovescio vincente Cobolli! 40-40 Bravo, ace sporco. 30-40 Gratuito di dritto dopo il servizio. Ora rispondiamo in campo! 30-30 Clamoroso errore di dritto da un passo di Wu. 30-15 Ace. 15-15 Butta via il dritto in corsa Cobolli. Perché cercare il vincente? 0-15 Errore di rovescio, bisogna chiudere ora! 5-3 PAUROSO dritto vincente in corsa. Ha riacceso l’attenzione Flavio! 40-15 Altra prima, altro punto! Alè! 30-15 ACE! 15-15 Solito kick, poi dritto al volo. Chiaramente siamo 4-3 e non 5-2. 0-15 Quella mancata risposta sul 30-30 precedente ha dato linfa nuova a Wu, che colpisce il dritto vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Flavio Cobolli vs Wu Yibing | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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COBOLLI VINCE IL DERBY AZZURRO Flavio vince nettamente in tre set la sfida contro Pellegrino per 6-4 7-6 6-3 e vola al secondo turno del Roland Garros, dove affronterà Wu o Giron. Rimane la soddisfazione a Pellegrino,dopo gli ottavi di finale a facebook
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