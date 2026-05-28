LIVE Cobolli-Wu 6-4 5-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro ha ribaltato il 2° set

Notizia in breve

Un tennista italiano ha vinto il secondo set contro un avversario straniero, dopo aver recuperato da una situazione difficile. Nel corso del match, si è arrivati a un punteggio di 6-4, 5-3, con il giocatore azzurro che ha conquistato il set dopo aver annullato un set point. La partita è ancora in corso e si stanno giocando gli ultimi scambi. La tensione è alta, con il punteggio di 40-40 in un momento decisivo.