Cobolli perde finale a Monaco e scherza con la fidanzata | Meglio che resti a casa

Nella finale dell'Atp 500 di Monaco, l’italiano Flavio Cobolli ha perso contro il statunitense Ben Shelton. La partita si è conclusa domenica 19 aprile. Al termine dell'incontro, Cobolli ha scherzato con la fidanzata, dicendo che sarebbe stato meglio se fosse rimasto a casa. La sfida si è svolta nel rispetto delle regole del torneo, senza ulteriori dettagli sulle altre attività dei partecipanti.

(Adnkronos) – Niente da fare per Flavio Cobolli. L'azzurro ha perso la finale dell'Atp 500 di Monaco contro Ben Shelton oggi, domenica 19 aprile, ma ha cercato di sorridere al termine del match. "Ieri – ha spiegato il tennista romano ai microfoni del torneo nella classica intervista post partita – ho chiamato la mia fidanzata e le ho detto ‘Ti prego, non farmi perdere', ma lei lo ha fatto. Quindi, forse, alla prossima finale resta a casa". Una simpatica battuta con cui l'azzurro si è rivolto alla fidanzata Matilde Galli (giunta a Monaco per supportarlo e puntualmente inquadrata dalle telecamere) per ringraziarla a modo suo, insieme a tutte le persone a lui più vicine.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Cobolli alla fidanzata dopo la finale persa contro Shelton: “La prossima volta resti a casa”Flavio Cobolli dopo la sconfitta in finale a Monaco contro Shelton ha regalato sorrisi durante la premiazione con una battuta rivolta alla fidanzata...

Cobolli cade sul più bello: a Monaco trionfa Shelton. Poi scherza: “Ho chiamato la mia ragazza, ma avendo perso forse era meglio di no”Un Flavio Cobolli stanco, con poche energie fisiche residue, cade in finale contro Ben Shelton a Monaco di Baviera.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Mi fai perdere, stai a casa, Cobolli e la battuta alla fidanzata Matilde dopo ko in finale; Ranking Atp, Alcaraz salta Madrid per infortunio: Sinner a Roma da n°1 in classifica; Tennis, Cobolli vola in finale a Monaco, battuto Zverev; Splendido Cobolli (che si commuove): sconfigge Zverev e vola in finale a Monaco.

Cobolli si arrende a Shelton: l'americano ha vinto in due set la finale ATP a Monaco di BavieraL'azzurro va alla caccia del 2° titolo stagionale ma dovrà vedersela contro lo statunitense che è in striscia positiva da 3 match contro il romano ... tuttosport.com

Tennis, Atp Monaco di Baviera: Cobolli perde in finale contro SheltonNon riesce a Flavio Cobolli l'impresa di vincere il torneo Atp 500 di Monaco di Baviera. L'azzurro, che in semifinale aveva eliminato inl n.3 del mondo Alexander Zverev, non ha fatto il bis contro lo ... napolimagazine.com

Ben Shelton vince il torneo Atp 500 di Monaco battendo in finale Flavio Cobolli. L'azzurro comincia in salita concedendo due break a inizio partita perdendo il primo set. Il secondo parziale è più equilibrato fino al 5 pari, quando il romano cede il servizio e spia - facebook.com facebook

La cultura dello sport in Italia spiegata in poche righe. Perde Musetti Addosso a Musetti. Perde Sinner Addosso a Sinner. Perde Berrettini Addosso a Berrettini. Perde Cobolli Addosso a Cobolli. “Questo è lo sport” dicono… #tennis x.com