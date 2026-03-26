Un uomo di origini ecuadoriane, nato nel 1989, è stato arrestato dopo aver rinchiuso in casa la moglie perché si opponeva a un rapporto sessuale. L'arresto è avvenuto in flagranza di reato e l'uomo, già noto alle forze dell'ordine e destinatario di un ammonimento dal Questore, è stato successivamente allontanato dall'abitazione e dotato di braccialetto elettronico.

La decisione importante presa dal Gip dopo i troppi precedenti violenti in famiglia da parte di un 36enne straniero ma residente a Perugia È stato arrestato in flagranza di reato un cittadino ecuadoriano di 36 anni, sia con precedenti penali che un ammonimento dal Questore, per il reato di maltrattamenti in famiglia. La polizia, chiamata dalla moglie vittima, ha soccorso la signora che era stata rinchiusa in casa, come una prigioniera. Il tutto perché avrebbe rifiutato al marito un rapporto sessuale. Poco dopo l'intervento delle forze dell'ordine a casa è tornano anche il 36enne, a bordo della sua auto. Immediato è scattato il fermo e l'uomo in Questura dopo aver acquisito la querela della vittima; quest’ultima ha riferito numerosi episodi di violenza fisica e umiliazione subiti dal coniuge negli ultimi anni di matrimonio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Rinchiude in casa la moglie perchè non vuole fare sesso: allontanato da casa e braccialetto elettronico

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