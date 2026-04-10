A Ardea, un uomo di 54 anni, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Anzio. Durante un controllo, l’uomo non si è fermato all’alt dei militari ed è stato quindi condotto in caserma. La sua posizione è al momento al vaglio delle autorità.

ARDEA – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato un 54enne, residente ad Ardea, poiché gravemente indiziato del reato di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio. I militari hanno intercettato l’autovettura condotta dall’uomo che, alla vista dei Carabinieri, ha subito accelerato in modo repentino, ignorando l’Alt imposto tramite i segnali acustici e luminosi. Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato ricondotto presso il proprio domicilio, in attesa del rito direttissimo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Ardea. Ai domiciliari con braccialetto elettronico per maltrattamenti in famiglia, evade e non si ferma all’alt dei Carabinieri. 54enne del posto in manette

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