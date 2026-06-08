Maltempo in Emilia | piogge intense colpiscono il Piacentino

Piogge intense stanno colpendo il Piacentino in Emilia, causando allerta meteo. Le previsioni indicano che alcune città della pianura potrebbero essere interessate dai rovesci nelle prossime ore. Non sono stati segnalati danni strutturali significativi, ma si raccomanda di mettere al riparo i raccolti e i beni all’aperto. La protezione di campi e attrezzature agricole resta prioritaria per prevenire eventuali danni immediati.

? Domande chiave? In Breve Violenti temporali in corso sul Piacentino e sull’Appennino emiliano: l’allerta meteo si estende verso la pianura. Forti precipitazioni di stampo convettivo stanno colpendo l’Emilia occidentale in queste ore di lunedì 08 giugno 2026, con il Piacentino che risulta la zona più interessata dai fenomeni più intensi. Un flusso di aria fresca e carica di umidità proveniente dall’Oceano Atlantico sta destabilizzando gli strati bassi dell’atmosfera, innescando una serie di rovesci che hanno già interessato l’entroterra romagnolo. I dati raccolti indicano che a Mareto sono già caduti 30mm di pioggia, seguiti da 13mm a Groppallo e 5mm nelle località di Bettola e Palanzano. La situazione richiede massima attenzione poiché i temporali potrebbero sconfinare nelle prossime ore verso l’alta pianura emiliana, specialmente nel comparto occidentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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