Maltempo a La Spezia | piogge intense colpiscono costa e entroterra

Nelle ultime ore, la zona di La Spezia ha registrato un’intensa ondata di maltempo con piogge sparse che hanno interessato sia la costa che l’entroterra. Le precipitazioni si sono intensificate nel pomeriggio, portando a un aumento dei livelli idrici in alcune aree. Le previsioni indicano che tra mezzogiorno e le tre il maltempo si manterrà forte, con rovesci concentrati principalmente nelle zone collinari e lungo la costa.

? Cosa scoprirai Come cambieranno le condizioni meteo tra mezzogiorno e le tre?. Dove colpiranno con più forza i nuovi rovesci pomeridiani?. Quali zone dell'entroterra rischiano criticità per le strade secondarie?. Perché il vento da Ostro influenzerà la temperatura stasera?.? In Breve Piogge intense alle ore 9:00 del 5 maggio 2026 tra costa e colline.. Temperature tra 13 e 19 gradi con vento da Scirocco e poi da Ostro.. Possibili deboli rovesci sparsi tra mezzogiorno e le ore 15:00 del pomeriggio.. Aumento della nuvolosità serale con venti moderati provenienti dai quadranti meridionali.. Il maltempo colpisce la zona di Città della Spezia questo martedì 05 maggio 2026 con piogge intense che hanno interessato sia le coste che l’entroterra durante le prime ore del mattino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maltempo a La Spezia: piogge intense colpiscono costa e entroterra Notizie correlate Maltempo in Liguria: piogge intense e vento fino a 70 km/hIl cielo di oggi, venerdì 13 marzo 2026, nasconde una minaccia che si farà sentire con forza nel fine settimana. Toscana sotto allerta gialla: piogge intense e rischio costa domaniUna perturbazione che interessa l’intero territorio nazionale porterà piogge e temporali in Toscana a partire da domani, martedì 14 aprile, con... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Maltempo: oggi riapre il Montagna, ma solo in parte; L’antica Via dei Monti. Monitoraggio concluso: Pienamente fruibile; Via dei Monti, proseguono manutenzione e monitoraggio: sentiero sempre più fruibile tra Levanto e Pontremoli. Meteo 5 maggio: maltempo al Centro-Nord! Temperature in caloLa prima perturbazione di maggio porta maltempo oggi (martedì 5) al Centro-Nord e Sardegna. Temperature in calo verso valori nella norma. meteo.it La Spezia, il maltempo fa saltare il Palio di San GiuseppeIl rinvio del Palio di San Giuseppe, competizione remiera che apre la stagione del Palio del Golfo, è forse la conseguenza più eclatante del maltempo che sabato ha colpito anche lo Spezzino. Domenica ... rainews.it Dal blocco totale alla proroga per maltempo: continua la pesca dei ricci in Sardegna - facebook.com facebook (Adnkronos) - Torna il maltempo in Italia. "Il tutto sarà causato dal passaggio di un'insidiosa perturbazione atlantica che trarrà energia dalle acque già fin troppo miti per la stagione (circa 2-3°C sopra la media) dei nostri mari e ch #Initalia #Meteo x.com