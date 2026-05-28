Una perturbazione ha portato piogge intense e grandine nell’area occidentale dell’Abruzzo. Le condizioni meteo hanno causato danni nelle zone montane, con grandine che ha colpito alcune frazioni. Il vento forte ha compromesso la viabilità nelle valli, causando difficoltà nelle strade e nei collegamenti tra i comuni. Le autorità hanno emesso un’allerta meteo per tutta la regione.

? Domande chiave Quali comuni montani rischiano i danni maggiori per la grandine?. Come influirà il vento sulla viabilità nelle valli occidentali?. Quando inizierà esattamente il peggioramento delle condizioni meteo?. Quali altre regioni saranno colpite dalla stessa perturbazione?.? In Breve Fenomeni critici previsti per le prossime 18-24 ore su Abruzzo e regioni limitrofe.. Maltempo esteso a Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio e Basilicata da giovedì 28 maggio.. Rischio grandine e vento forte per borghi e valli dell'area occidentale abruzzese.. Possibili criticità alla viabilità locale e alle strutture leggere durante il pomeriggio.. Il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha lanciato un avviso di maltempo per giovedì 28 maggio, colpendo i settori occidentali dell’Abruzzo con precipitazioni intense. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo, allerta meteo: piogge intense e grandine colpiscono l’ovest

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Maltempo, allerta rossa tra Abruzzo e Molise - 1mattina News 02/04/2026

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