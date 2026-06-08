Malore improvviso a Porta di Ponte | giovane soccorsa d' urgenza tra la folla di via Atenea

Notizia in breve

Una giovane donna sudamericana si è sentita male improvvisamente mentre attraversava via Atenea, vicino a Porta di Ponte. La donna è stata soccorsa d'urgenza dalla squadra di emergenza accorsa sul posto, mentre la folla si raccoglieva intorno. I soccorritori hanno prestato le prime cure e successivamente l'hanno trasportata in ambulanza. La scena si è svolta in mezzo alla strada, con passanti che osservavano preoccupati.