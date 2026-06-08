Malore improvviso a Porta di Ponte | giovane soccorsa d' urgenza tra la folla di via Atenea

Da agrigentonotizie.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una giovane donna sudamericana si è sentita male improvvisamente mentre attraversava via Atenea, vicino a Porta di Ponte. La donna è stata soccorsa d'urgenza dalla squadra di emergenza accorsa sul posto, mentre la folla si raccoglieva intorno. I soccorritori hanno prestato le prime cure e successivamente l'hanno trasportata in ambulanza. La scena si è svolta in mezzo alla strada, con passanti che osservavano preoccupati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giovane sudamericana si sente male all'improvviso mentre percorre la strada di ingresso alla via Atenea. Perde i sensi, finisce sul selciato e sembra non respirare più. Scatta l'allarme a Porta di Ponte dove accorronno i poliziotti della sezione Volanti, che si sono occupati di tenere a debita. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

¡LEEN MI MENTE! Reencarné, humillé a mi hermanastra y ahora todos me aman.

Video ¡LEEN MI MENTE! Reencarné, humillé a mi hermanastra y ahora todos me aman.

Notizie e thread social correlati

Incidente tra auto e moto a Valgreghentino: giovane soccorsa d'urgenzaUna ragazza di 20 anni è stata soccorsa d’urgenza dopo uno scontro tra auto e moto avvenuto alle 7 a Valgreghentino.

Malore improvviso all’asilo, bimba di 3 anni trasportata d’urgenza in elicottero a FirenzeNel primo pomeriggio di ieri, una bambina di tre anni è stata colta da un malore improvviso in un asilo nido situato lungo via Francesca Sud, nel...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web