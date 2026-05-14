Malore improvviso all’asilo bimba di 3 anni trasportata d’urgenza in elicottero a Firenze

Nel primo pomeriggio di ieri, una bambina di tre anni è stata colta da un malore improvviso in un asilo nido situato lungo via Francesca Sud, nel comune di Cerreto Guidi, in provincia di Firenze. La bambina è stata immediatamente soccorsa dai presenti e, vista la gravità delle sue condizioni, è stata trasportata d’urgenza in elicottero presso un ospedale della città. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui