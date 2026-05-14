Malore improvviso all’asilo bimba di 3 anni trasportata d’urgenza in elicottero a Firenze
Nel primo pomeriggio di ieri, una bambina di tre anni è stata colta da un malore improvviso in un asilo nido situato lungo via Francesca Sud, nel comune di Cerreto Guidi, in provincia di Firenze. La bambina è stata immediatamente soccorsa dai presenti e, vista la gravità delle sue condizioni, è stata trasportata d’urgenza in elicottero presso un ospedale della città. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.
Attimi di paura nel primo pomeriggio di ieri in un asilo nido della zona Maccanti-Palagina, lungo via Francesca Sud, nel comune di Cerreto Guidi (Firenze). Intorno alle ore 15:30 una bambina di tre anni ha accusato un improvviso episodio convulsivo, spingendo il personale scolastico a richiedere immediatamente l’intervento del 118. Nel giro di pochi minuti sono arrivate un’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Santa Croce sull'Arno. Le condizioni della piccola sono apparse subito delicate, tanto da indurre l’equipe sanitaria a richiedere anche l'intervento dell’elisoccorso regionale Pegaso che è atterrato nel parcheggio situato sul lato opposto della strada, mentre i sanitari stabilizzavano la bambina seguendo i protocolli previsti nei casi in cui è necessario proteggere anche la funzione neurologica. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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