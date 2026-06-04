Incidente tra auto e moto a Valgreghentino | giovane soccorsa d' urgenza

Una ragazza di 20 anni è stata soccorsa d’urgenza dopo uno scontro tra auto e moto avvenuto alle 7 a Valgreghentino. La giovane viaggiava sulla moto coinvolta nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle condizioni della ragazza o sulle cause dello scontro. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Incidente a Valgreghentino con una ragazza soccorsa d'urgenza. Lo schianto ha coinvolto un'auto e la moto sulla quale viaggiava la giovane, 20 anni di età, alle 7.50 di questa mattina, giovedì 4 giugno, lungo via Fratelli Kennedy, la strada che attraversa il paese scendendo lungo Villa San Carlo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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