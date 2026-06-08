Un cicloturista di 47 anni è morto dopo essere caduto sabato mattina sulla strada statale Romea, vicino al ponte sul fiume Reno, a Casal Borsetti. L’uomo, ex calciatore, è stato colpito da un malore che gli ha causato la caduta. Nonostante i soccorsi, le sue condizioni si sono aggravate e non è riuscito a sopravvivere. La vittima si trovava in sella alla bicicletta quando è avvenuto l’incidente.

Ravenna, 9 giugno 2026 – Non ce l’ha fatta il 47enne ciclista ferrarese rimasto coinvolto sabato mattina in una caduta lungo la strada statale Romea, all’altezza del ponte sul fiume Reno, nel territorio di Casal Borsetti. Le condizioni dell’uomo, soccorso dal personale del 118 e trasportato prima all’ospedale di Ravenna e successivamente alla clinica Villa Maria Cecilia di Cotignola per ulteriori accertamenti legati a pregresse problematiche cardiache emerse nel corso delle verifiche sanitarie, erano apparse subito molto gravi e ieri è arrivata la notizia tremenda, per lui e per i suoi famigliari. Si chiamava Ruggero Zampollo, lascia una moglie e due figlie, oltre al padre. Viveva da anni a Ferrara ma le sue origini erano legate a Formignana, il suo paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Malore fatale sulla Romea, morto il cicloturista: Ruggero era un ex calciatore

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