Un medico di 55 anni, specializzato in cardiochirurgia, è deceduto dopo aver avuto un malore improvviso. La sua scomparsa è avvenuta presso il nosocomio in cui lavorava, senza che ci fossero segnali premonitori o complicazioni note prima dell’evento. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e persone vicine. Le autorità stanno accertando le cause del decesso e le circostanze dell’incidente.

Un professionista stimato, che per tanti giovani è stato anche un mentore importante. Un medico impegnato e appassionato, apprezzato non solo per le proprie competenze, ma anche per la sensibilità e le doti umane dimostrate nel rapporto con i pazienti. È scomparso per un malore improvviso Giuseppe Gatti, 55 anni, cardiochirurgo all’ospedale di Cattinara. Nato a Brescia, dal 2004 lavorava e viveva a Trieste, che considerava ormai la sua città d’adozione. Qui ha anche insegnato all’università, come docente a contratto, e il supporto e l’attenzione ai ragazzi, ai futuri medici, è stata sempre una sua missione. Aveva seguito tanti studenti nella preparazione delle tesi di laurea, li aveva spronati e aiutati a raggiungere i propri obiettivi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Malore fatale a 55 anni, morto il cardiochirurgo Gatti

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