Il tennista numero uno del mondo ha avuto un malore durante il Roland Garros. I medici stanno effettuando esami avanzati per individuare la causa. Tra le ipotesi ci sono allergie e stress legato alla competizione. Le analisi mirano a verificare eventuali problemi di salute o reazioni allergiche. Al momento non sono stati resi noti i risultati delle indagini. La squadra medica continua a monitorare la situazione.

Dagli esami avanzati alle allergie, fino allo stress del circuito: perché il caso del numero uno del mondo viene analizzato a 360 gradi. Il ritorno di Jannik Sinner al San Raffaele di Milano non è legato a un’emergenza, ma alla necessità di capire cosa si nasconde dietro il malore che lo ha costretto a fermarsi durante il Roland Garros. Il numero uno del tennis mondiale ha lasciato l’ospedale dopo una serie di accertamenti programmati, evitando commenti sulle sue condizioni. La vera novità, però, arriva dalle valutazioni degli specialisti. A spiegare quali potrebbero essere le verifiche in corso è stato Andrea Bernetti, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all’Università del Salento e segretario generale della Simfer. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Malore di Sinner al Roland Garros, l’esperto indica le possibili cause: cosa stanno cercando i medici

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Sinner, il peso di essere il numero uno: dal malore al Roland Garros al gene MC1R. Cosa sappiamo

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#Sinner al San Raffaele di Milano per accertamenti dopo il malore del 28 maggio al #RolandGarros ? x.com

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