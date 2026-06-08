Sinner in ospedale | accertamenti medici dopo il malore al Roland Garros

Jannik Sinner si è sottoposto a visite mediche presso l'ospedale San Raffaele di Milano lunedì 8 giugno, dopo aver accusato un malore durante il torneo di Roland Garros. Il tennista si è recato in ospedale per accertamenti programmati. Le visite sono state disposte in seguito all'episodio che ha coinvolto Sinner durante la competizione francese. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulle condizioni di salute.

Accertamenti medici per Jannik Sinner. Nella mattina di oggi, lunedì 8 giugno, il tennista si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per effattuare alcune visite programmate, che arrivano proprio dopo il malore accusato al Roland Garros.Sinner in ospedaleIl numero 1 del tennis mondiale. 🔗 Leggi su Today.it

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SINNER IN OSPEDALE PER ACCERTAMENTI

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