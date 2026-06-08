Come sta Jannic Sinner | in ospedale per accertamenti medici dopo il malore al Roland Garros

Jannik Sinner si trova in ospedale per accertamenti medici dopo il malore che lo ha colpito al Roland Garros. È arrivato questa mattina al San Raffaele di Milano, dove è stato sottoposto a controlli programmati. La sua eliminazione dal torneo francese è stata causata da questo problema di salute. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Jannik Sinner ha passato la giornata di oggi, lunedì 8 giugno, all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è arrivato questa mattina per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici programmati, dopo il malore che gli ha causato l'eliminazione dal Roland Garros. Prima di uscire dall'ospedale, che lo ha. 🔗 Leggi su Today.it

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SINNER CHOC IN CONFERENZA: LA VERITÀ SUL MALORE CHE GLI È COSTATO LADDIO AL ROLAND GARROS

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