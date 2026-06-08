Malore a bordo dello shuttle paura tra i passeggeri per un giovane | soccorso in strada a Boccetta

Da messinatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane passeggero si è sentito male questa mattina a bordo di un autobus in transito nella zona Boccetta. I passeggeri hanno manifestato paura, e il personale ha chiamato i soccorsi. Il giovane è stato soccorso in strada dai paramedici e portato in ospedale. Non ci sono altre persone coinvolte e la causa del malore non è ancora nota. La circolazione dell’autobus è ripresa dopo l’intervento.

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Tanta paura questa mattina a bordo di un autobus, dove un giovane passeggero si è improvvisamente sentito male mentre il mezzo era in transito in zona Boccetta.Secondo quanto ricostruito, il ragazzo – che potrebbe essere affetto da una patologia diabetica – avrebbe accusato un malore proprio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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