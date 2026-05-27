Sassi contro un autobus Anm | vetro in frantumi paura per i passeggeri a bordo

Alle 23.35 di ieri, un sasso è stato lanciato contro un autobus dell'ANM in via Arenaccia, vicino all'incrocio con via Colonello Lahalle. L'impatto ha frantumato il vetro anteriore e laterale, causando paura tra i passeggeri a bordo. Non sono stati segnalati feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi. La vettura è stata sequestrata per le indagini.

Ancora un atto vandalico nei riguardi di un autobus dell'ANM nella tarda serata di ieri. Alle 23.35 circa, in via Arenaccia, nei pressi dell'incrocio con via Colonello Lahalle, un oggetto non precisamente identificato, probabilmente un sasso, lanciato violentemente contro un autobus dell'ANM. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Sasso contro un bus dell’Anm a Napoli: vetro in frantumi, ferito un passeggeroUn sasso ha colpito un autobus dell'ANM in via Galileo Ferraris, nella periferia orientale di Napoli.

FOTO/ ANM, vetri in frantumi sulla linea 116: ennesima sassaiola e panico a bordoSu una linea di trasporto pubblico a Napoli, sono stati fatti esplodere alcuni vetri, causando danni e panico tra i passeggeri.

Temi più discussi: Laurentina: la lite con l'autista, poi scendono e spaccano il vetro del bus con un sasso; Roma Sud, follia nella notte: bus preso a sassate al capolinea di Laurentina, tre denunciati; Stp Brindisi, la Corte dei conti indaga sulla transazione d'oro: 850mila euro esentasse al cugino del presidente del Consiglio regionale; Roma, sassi contro bus Atac alla Laurentina: tre denunciati.

Torna il pericolo del lancio dei sassi contro le auto dai cavalcaviaDelle auto sono state colpite da sassi da un cavalcavia. Non si è trattata di una bravata, ma di un gesto che avrebbe potuto creare una tragedia ... virgilio.it

Lanciano sassi dal cavalcavia contro le auto in transito: identificati tre ragazzini di 13 anniI carabinieri hanno identificato 3 ragazzini accusati di aver lanciato sassi contro le auto da un cavalcavia a Usmate Velate (Monza). Avendo 13 anni, non sono imputabili, ma sono stati segnalati alla ... fanpage.it