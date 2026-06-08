In Italia è arrivato il belzutifan, la prima terapia sistemica approvata per la sindrome di von Hippel-Lindau. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera all'uso del farmaco, che può essere prescritto ai pazienti affetti da questa malattia rara. La terapia si rivolge a persone con tumori associati alla sindrome e rappresenta un nuovo trattamento disponibile nel Paese.

È disponibile in Italia, con via libera dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), belzutifan, prima terapia sistemica mirata per trattare gli adulti che hanno sviluppato carcinomi renali, emangioblastomi del sistema nervoso centrale o tumori neuroendocrini del pancreas a causa della sindrome di von Hippel-Lindau, una rara e complessa malattia genetica. Il trattamento riduce o ritarda la necessità di ricorrere a interventi chirurgici ripetuti, migliorando la qualità della vita dei pazienti. Matteo Liberali, Presidente e CEO LU-VE S.p.A. ai microfoni di Money Vibez Stories . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Malattie rare: sindrome di von Hippel-Lindau, in Italia prima terapia sistemica

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