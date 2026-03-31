L'Agenzia italiana del farmaco ha concesso il rimborso per iptacopan, un farmaco orale che inibisce il Fattore B nella via alternativa del complemento. Si tratta del primo medicinale di questa categoria approvato in Italia per il trattamento di adulti affetti da glomerulopatia da C3, una malattia rara che colpisce i reni. La decisione riguarda esclusivamente questa terapia e questa condizione clinica.

Roma, 31 mar. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha ammesso alla rimborsabilità iptacopan, il primo inibitore orale del Fattore B della via alternativa del complemento, primo nella sua classe, per il trattamento di adulti con glomerulopatia da C3 (C3G). Questo risultato, assieme al riconoscimento dello status di innovatività, risponde a un bisogno terapeutico insoddisfatto per i pazienti affetti da C3G essendo questa la prima terapia autorizzata e rimborsata con un meccanismo d'azione specifico per l'evoluzione della malattia ovvero la disregolazione della via alternativa del complemento centrale nella patogenesi della C3G. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Malattie rare, Aifa approva rimborso a prima terapia mirata contro glomerulopatia da C3

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