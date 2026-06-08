Malattie professionali in aumento allarme della Cgil | Il lavoro usura il corpo delle persone

Nei primi quattro mesi del 2026, le denunce di malattie professionali nella provincia di Forlì-Cesena sono salite del 12,1% rispetto allo stesso periodo del 2025, passando da 521 a 584. La Cgil ha evidenziato un aumento delle malattie legate al lavoro, sottolineando come l’attività lavorativa possa danneggiare la salute dei dipendenti. I dati sono stati comunicati dall’Inail, che monitora le denunce di malattie professionali nel territorio.

Nei primi quattro mesi del 2026 le denunce di malattia professionale presentate all'Inail nella provincia di Forlì Cesena sono aumentate del 12,1% rispetto allo stesso periodo del 2025, passando da 521 a 584. Nello stesso arco temporale cresce del 19,4% anche il numero delle lavoratrici e dei. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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