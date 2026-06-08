Balzo delle malattie professionali la Cgil | Il lavoro continua a usurare le persone

Notizia in breve

Nel primo quadrimestre del 2026, le denunce di malattie professionali presentate all'Inail nella provincia di Forlì Cesena sono cresciute del 12,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, passando da 521 a 584. La Cgil ha evidenziato un aumento delle segnalazioni, collegandolo a una maggiore usura fisica e mentale legata al lavoro. Non sono stati forniti dettagli su specifiche categorie di malattie o settori coinvolti.