Balzo delle malattie professionali la Cgil | Il lavoro continua a usurare le persone

Da forlitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel primo quadrimestre del 2026, le denunce di malattie professionali presentate all'Inail nella provincia di Forlì Cesena sono cresciute del 12,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, passando da 521 a 584. La Cgil ha evidenziato un aumento delle segnalazioni, collegandolo a una maggiore usura fisica e mentale legata al lavoro. Non sono stati forniti dettagli su specifiche categorie di malattie o settori coinvolti.

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Nei primi quattro mesi del 2026 le denunce di malattia professionale presentate all'Inail nella provincia di Forlì Cesena sono aumentate del 12,1% rispetto allo stesso periodo del 2025, passando da 521 a 584. Nello stesso arco temporale cresce del 19,4% anche il numero delle lavoratrici e dei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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