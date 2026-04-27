L' allarme della Cisl nel Ravennate | infortuni in crescita e un boom di malattie professionali +38%

La Cisl della Romagna ha segnalato un aumento degli infortuni sul lavoro e un incremento del 38% delle malattie professionali nel territorio ravennate. In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si celebra il 28 aprile, l’organizzazione ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla tutela dei lavoratori. La giornata viene dedicata ogni anno a riflettere sui rischi e a promuovere azioni per migliorare le condizioni di chi lavora.

La Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si celebra ogni anno il 28 aprile, è per la Cisl Romagna un momento di riflessione e di rinnovato impegno verso un obiettivo irrinunciabile: la tutela della vita e della dignità di ogni lavoratore. Non solo una commemorazione per.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Sicurezza sul lavoro, allarme Cisl per le malattie professionali in provincia: nel 2025 il picco di 1513 denunceUna crescita che non accenna a fermarsi e che vede l'intero territorio romagnolo in prima linea in una sfida drammatica per la salute dei lavoratori:... Malattie professionali, boom a Latina. Nel Lazio aumentano tumori e disturbi psichiciAumentano nel Lazio le denunce di malattia professionale nel primo bimestre del 2026 e l’incremento più marcato si registra a Latina, dove le denunce... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L’allarme della Cisl: Nessun dialogo su riorganizzazione del lavoro; Mercato del lavoro, l'allarme della Cisl sulla disoccupazione giovanile: Balzo dal 12,3% al 17,4%; Iscrizioni scolastiche 2026/2027 in Abruzzo: persi 3.800 studenti. L'allarme del sindacato sulle conseguenze territoriali; Allarme Cisl Scuola: in Abruzzo 3.800 iscrizioni in meno in un anno, il Pescarese perde 1.300 alunni. Lavoro, il piatto piange. Assunzioni in picchiata . L’allarme della CislDai dati di Arti nessun settore economico registra un trend positivo. Il segretario Folloni: E’ una flessione temporanea o un nuovo ciclo economico. lanazione.it Lavoro, l’allarme della Cisl. Meno morti, più infortuni: Ancora troppi incidentiMeno morti, più infortuni in Brianza. Over 55, stranieri, tragitto casa-lavoro, le categorie e i momenti più a rischio, ci sono ancora troppi incidenti sul lavoro, non dobbiamo abbassare la guardia ... ilgiorno.it Poco prima del suo intervento, l’incontro in piazza Duomo, a Milano, sul palco della manifestazione per l’81mo Anniversario della Liberazione, tra la Segretaria Generale della #Cisl, #DanielaFumarola, e Sandra Girardelli, una donna straordinaria di 101 anni, x.com #25aprile nelle Marche: la CISL Marche c’è! - facebook.com facebook