Mala movida furti e droga tra Fiumicino e Fregene | raffica di arresti multe da quasi 10mila euro

Nel fine settimana, i Carabinieri hanno arrestato diverse persone tra Fiumicino e Fregene. Durante i controlli, sono stati scoperti episodi di furto, consumo e spaccio di droga. Sono state elevate multe per un totale di quasi 10.000 euro. Le forze dell’ordine hanno anche identificato numerosi soggetti coinvolti in attività illegali legate alla movida notturna. Sono in corso ulteriori accertamenti.

Le attività si sono svolte seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’ampio dispositivo ha permesso di identificare 370 persone e di eseguire verifiche su 250 autoveicoli, con un bilancio complessivo di 4 persone arrestate, 6 denunciate in stato di libertà e sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada per un totale di 8.400 euro. L’operazione ha riguardato anche il contrasto ai reati predatori. I Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato tre soggetti di 49, 22 e 18 anni, sorpresi all’interno dell’area parcheggio di un noto centro commerciale della zona. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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