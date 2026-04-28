Mala movida a Torino raffica di controlli nel weekend | multe per oltre 3mila euro tra Vanchiglia e il Lingotto

Nel fine settimana, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nelle zone della movida torinese, concentrandosi tra Vanchiglia e il quartiere del Lingotto. Durante le operazioni sono state contestate diverse infrazioni, per un totale di multe che superano i 3.000 euro. La presenza di agenti nelle strade ha coinvolto attività commerciali e locali frequentati da giovani, con l’obiettivo di regolare la situazione e prevenire comportamenti non conformi.

La “mala movida" è da sempre oggetto d'attenzione in città. Un fenomeno trasversale che attraversa più o meno tutti i quartieri, talvolta abbandonandoli, tra volte stabilizzandosi e altre volte ancora riscoprendoli. C'era una volta la più ingorgata San Salvario, c'è ora l'affollatissima piazza.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Lotta a mala movida e sosta selvaggia. Raffica di sanzioni e controlli serratiRiprenderanno venerdì i controlli nel centro storico di San Miniato per contrastare i fenomeni legati alla cosiddetta mala-movida e alla sosta... Controlli a tappeto contro il fenomeno della mala-movida a Nichelino, arrivano una decina di multeNella serata di sabato 11 aprile 2026 la polizia locale di Nichelino ha effettuato controlli straordinari, con il supporto della tenenza cittadina... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Parco Dora, i rave abusivi tengono svegli i residenti: oltre 280 segnalazioni in undici mesi, scatta l'ordinanza; Così facciamo la serata più sicure: lo Star Plus dopo la movida piace soprattutto alle ragazze; Controlli stradali a Torino Barriera di Milano, scoperti e sequestrati veicoli truccati o irregolari. Mala movida a Torino, raffica di controlli nel weekend: multe per oltre 3mila euro tra Vanchiglia e il LingottoLa mala movida è da sempre oggetto d'attenzione in città. Un fenomeno trasversale che attraversa più o meno tutti i quartieri, talvolta abbandonandoli, tra volte stabilizzandosi e altre volte ancora ... torinotoday.it Controlli a tappeto contro il fenomeno della mala-movida a Nichelino, arrivano una decina di multeNella serata di sabato 11 aprile 2026 la polizia locale di Nichelino ha effettuato controlli straordinari, con il supporto della tenenza cittadina dei carabinieri, in ristoranti, bar e minimarket, per ... torinotoday.it Stop alla "mala movida": i Carabinieri hanno notificato un Daspo Urbano a un 26enne del luogo. Il giovane non potrà frequentare bar e locali del Comune per i prossimi sei mesi a seguito di una lite. Tutti i dettagli nell'articolo #Castellabate #Cronaca #Saler - facebook.com facebook Legalità e “mala movida”: i Carabinieri incontrano gli studenti di Rocca Sinibalda x.com