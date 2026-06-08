Maioliche a zaffera in mostra a Firenze per le Giornate dell’archeologia

Notizia in breve

A Firenze sono in mostra maioliche a zaffera del primo Rinascimento, un evento di rilievo internazionale dedicato all’arte ceramica. L’esposizione si concentra su pezzi storici che rappresentano questa tecnica artistica dell’epoca. L’iniziativa si inserisce nelle Giornate dell’archeologia e richiama visitatori da vari Paesi, offrendo un’occasione per apprezzare le lavorazioni e i dettagli di queste antiche maioliche. La mostra si svolge nel capoluogo toscano, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra arte e storia.