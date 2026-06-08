Maioliche a zaffera in mostra a Firenze per le Giornate dell’archeologia
A Firenze sono in mostra maioliche a zaffera del primo Rinascimento, un evento di rilievo internazionale dedicato all’arte ceramica. L’esposizione si concentra su pezzi storici che rappresentano questa tecnica artistica dell’epoca. L’iniziativa si inserisce nelle Giornate dell’archeologia e richiama visitatori da vari Paesi, offrendo un’occasione per apprezzare le lavorazioni e i dettagli di queste antiche maioliche. La mostra si svolge nel capoluogo toscano, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra arte e storia.
FIRENZE – L’arte ceramica del primo Rinascimento torna protagonista nel capoluogo toscano con un appuntamento culturale di rilievo internazionale. Venerdì 12 giugno (12 giugno) alle 17,30, la sala del Verrocchio del museo nazionale del Bargello ospiterà un incontro dedicato alla scoperta delle maioliche a zaffera a Firenze, una delle produzioni manifatturiere più raffinate e celebri del quindicesimo secolo. L’evento, intitolato Il blu di Firenze. Maioliche a zaffera all’alba del Rinascimento: dalla bottega ceramica alla spezieria, si inserisce nel programma ufficiale delle Giornate europee dell’archeologia, l’iniziativa ministeriale prevista dal 12 al 14 giugno e promossa dall’Inrap, l’istituto francese di ricerche archeologiche preventive. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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