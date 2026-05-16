(askanews) – Un sarcofago romano decorato con la Morte di Meleagro e altri episodi del mito usato come elemento narrativo per raccontare la storia di un gesto, qui rappresentato. Parte da questa suggestiva costruzione la mostra intitolata proprio Storia di un gesto alla Fondazione Luigi Rovati di Milano, curata da Salvatore Settis. «L’abbiamo raccontato puntando sulla formalità del gesto – ha detto il professore ad askanews – sul fatto che un gesto può essere un geroglifico, può rappresentare qualcosa con una certa costanza. Ora il gesto che è protagonista di questa mostra, una figura che accorre sulla scena di qualche evento tragico, la morte di qualcuno, gettando violentemente le braccia all’indietro nella sua corsa, questo gesto è un gesto altamente convenzionale che indica la disperazione, il dolore estremo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Alla Fondazione Luigi Rovati di Milano la mostra "Storia di un gesto" che unisce archeologia, storia dell'arte e teoria dell'immagine

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