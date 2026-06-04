Supino Atmosfere di Roma antica per le giornate dell’archeologia
Domenica 14 giugno, il borgo di Supino si trasforma in un palcoscenico dell’antica Roma con la seconda edizione di “Atmosfere di Roma Antica”. L’evento, parte delle Giornate Europee dell’Archeologia, prevede ricostruzioni storiche, esposizioni e attività che riportano in vita le atmosfere dell’epoca. La manifestazione si svolge nel centro storico, coinvolgendo visitatori di tutte le età. L’iniziativa mira a far scoprire il passato attraverso eventi pratici e dimostrazioni dal vivo.
Supino celebra le Giornate Europee dell’Archeologia con “Atmosfere di Roma Antica”Domenica 14 giugno, il borgo di Supino si trasformerà in una vera e propria finestra aperta sul passato in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, con la seconda edizione di “Atmosfere di Roma Antica“. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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