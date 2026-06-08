Nel ballottaggio a Viareggio, la differenza tra i candidati è stata di soli 145 voti su circa 62.000 abitanti. Il candidato dichiarato vincitore ha affermato che la città è divisa in due parti e ha espresso soddisfazione per il percorso fatto. La vittoria è arrivata dopo uno scrutinio che ha evidenziato una differenza minima, confermando una divisione netta tra gli elettori. La consultazione si è conclusa con una vittoria risicata, che ha evidenziato una forte polarizzazione.

Viareggio, 8 giugno 2026 – Il voto del ballottaggio dimostra che " la città è divisa in due, 145 voti di differenza su una città di 62mila abitanti non sono nulla. Noi rappresenteremo la metà che siede ai banchi dell'opposizione con forza e convinzione". Così Federica Maineri, candidata del centrosinistra uscita sconfitta sul filo di lana al ballottaggio per Viareggio. https:www.lanazione.itpoliticaballottaggi-toscana-diretta-bwwgq3vl "Siamo contenti del percorso che abbiamo fatto - ha aggiunto -, delle persone che si sono avvicinate a questo percorso per la voglia di raccontare una Viareggio diversa, continueremo a lavorare per loro. https:www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maineri: “Viareggio divisa in due, sconfitta arrivata per poche schede. Contenti del percorso fatto”

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