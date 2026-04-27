L’Ostiamare in Serie C Danilo Piroli | Siamo super contenti Abbiamo fatto un grande percorso

L’Ostiamare ha ottenuto la promozione in Serie C dopo aver vinto il Girone F del campionato di Serie D. La vittoria rappresenta un traguardo storico per il club e per il calcio nel territorio. Il presidente ha dichiarato di essere molto soddisfatto del percorso compiuto dalla squadra, che ha portato alla conquista della qualificazione. La squadra, dunque, si prepara ora ad affrontare la nuova categoria con entusiasmo.

Ostia – Una conquista storica quella dell’Ostiamare, che nella giornata di ieri, ha segnato la storia del calcio nazionale e del litorale, vincendo il Campionato di Serie D e nel Girone F, volando nella sognata e agognata Serie C (leggi qui). La vittoria con il Termoli in casa e la conseguente promozione, in uno Stadio Anco Marzio in festa, ha scritto una pagina indelebile della società. A margine della partita, arrivano le parole dei protagonisti. Come riporta il video diffuso dalla società nella pagina Facebook AS Ostiamare Lido Srl, in conferenza stampa. Davide Buono: “Siamo stati famelici ad ogni gol. Esplodevamo tutti in campo, anche in tribuna.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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