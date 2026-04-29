Terza maglia Inter 2026-2027 prime indiscrezioni | richiamo storico all’annata ’97-’98 – FOTO

Sono trapelate le prime indiscrezioni sulla terza maglia dell'Inter per la stagione 2026-2027. Secondo alcune fonti, il design riprende elementi visivi dell'annata 1997-1998, creando un collegamento con il passato del club. La foto che circola online mostra i dettagli del nuovo kit, mentre le voci sulle influenze storiche continuano a suscitare interesse tra i tifosi.

di Paolo Moramarco Terza maglia Inter 2026-2027, emergono le prime indiscrezioni sul kit nerazzurro: richiamo storico all’annata ’97-’98 – FOTO. Cominciano a emergere le prime indiscrezioni sulla possibile terza maglia dell’Inter per la stagione 202627. A rilanciarle è FootyHeadlines, portale internazionale specializzato nelle anticipazioni sulle divise da gioco, che ha pubblicato una prima ricostruzione grafica basata sulle informazioni trapelate finora. Va precisato che non si tratta di un leak ufficiale, ma di una creazione realizzata sulla base dei dettagli attualmente disponibili. Inter, colori ispirati al passato. Secondo quanto riportato, la nuova terza maglia firmata Nike dovrebbe presentare una combinazione cromatica composta da Iron Grey, nero e Tour Yellow.🔗 Leggi su Internews24.com

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