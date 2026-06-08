Maggioranza Episcopo a pezzi | presente in aula consiliare solo Frattulino

Da foggiatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la prima chiamata della seduta sul rendiconto di gestione, solo un consigliere della maggioranza si è presentato in aula. Si tratta di un rappresentante di Tempi Nuovi-Azione, la lista che aveva in Giunta due assessori rimossi. Tutti gli altri membri della maggioranza non erano presenti. La seduta ha visto quindi un assenteismo significativo tra i consiglieri di maggioranza.

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Alla prima chiama della seduta cruciale sul rendiconto di gestione, dai banchi della maggioranza ha risposto all’appello solo Paolo Frattulino, consigliere di Tempi Nuovi-Azione, la lista che esprimeva in Giunta i due assessori defenestrati. Solo dieci i presenti al primo appello, considerati i. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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