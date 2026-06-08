Maggioranza Episcopo a pezzi | presente in aula consiliare solo Frattulino

Notizia in breve

Durante la prima chiamata della seduta sul rendiconto di gestione, solo un consigliere della maggioranza si è presentato in aula. Si tratta di un rappresentante di Tempi Nuovi-Azione, la lista che aveva in Giunta due assessori rimossi. Tutti gli altri membri della maggioranza non erano presenti. La seduta ha visto quindi un assenteismo significativo tra i consiglieri di maggioranza.