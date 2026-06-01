Tensioni nella maggioranza Frattulino frena Di Chiara | Non si può disconoscere il risultato elettorale

Durante una riunione della maggioranza, un esponente ha commentato le recenti tensioni, affermando che non si può disconoscere il risultato elettorale. Ha inoltre ricordato che il Partito Socialista, presente alle elezioni del 2023 con una lista, non ha ottenuto seggi. Un altro membro ha cercato di frenare le polemiche, sottolineando l’importanza di rispettare gli esiti delle urne. Nessuna decisione è stata presa in merito alle future alleanze.

“Il Partito Socialista era presente alle elezioni del 2023 con una lista che non ha conseguito alcun seggio. Il consigliere Mino Di Chiara è stato eletto nella lista Tempi Nuovi, che ne ha conseguiti tre. E la consigliera Rignanese era candidata con Angiola, quindi viene addirittura. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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