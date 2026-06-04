In occasione dell’80esimo anniversario della Repubblica e del diritto di voto alle donne, il consiglio comunale ha intitolato l’aula consiliare a Tina Anselmi. La partigiana e prima donna ministro è stata ricordata per il suo ruolo nella storia democratica del Paese. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle celebrazioni ufficiali, senza ulteriori interventi pubblici. La targa commemorativa è stata scoperta durante la seduta consiliare.

Nell’ 80esimo anniversario della Repubblica e del diritto di voto alle donne, Paderno ha intitolato l’aula consiliare a Tina Anselmi, partigiana, protagonista della vita democratica del Paese, prima donna a ricoprire l’incarico di ministro. "Questa targa assume un significato particolarmente importante. La sua vita testimonia come l’impegno politico possa essere esercitato con rigore morale, senso delle istituzioni e profondo rispetto della persona - ha sottolineato la sindaca Anna Varisco - La sua esperienza ci ricorda anche quanto sia stato importante il contributo delle donne alla costruzione della democrazia italiana e quanto sia ancora necessario continuare a promuovere una piena partecipazione femminile alla vita pubblica". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aula consiliare intitolata a Tina Anselmi

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Festa della Repubblica, aula consiliare di Paderno Dugnano intitolata a Tina Anselmi / I

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