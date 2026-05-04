Giulio Cesare in Egitto | l' opera di Händel al Politeama con un cast di star Gigi Borruso voce narrante
Venerdì 8, alle ore 20, la stagione 202526 dell’Orchestra Sinfonica Siciliana presenta “Giulio Cesare in Egitto” di Händel al Politeama. L’opera verrà interpretata con un cast di artisti di rilievo e vede la presenza come voce narrante di Gigi Borruso. L’evento rappresenta un’occasione rara per Palermo, coinvolgendo un impegno artistico importante per l’orchestra locale.
Un evento di rilievo, raro per Palermo e di grande impegno artistico per l’Orchestra Sinfonica Siciliana, in programma nella 66ª Stagione 202526, venerdì 8 (ore 20.30) e sabato 9 (ore 17.30) maggio: l’esecuzione in forma di concerto di una selezione dell’opera Giulio Cesare in Egitto di Händel.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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