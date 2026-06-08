Mafie Bagno a Ripoli | da villa confiscata a co-housing per l' emergenza casa

Questa mattina è stata inaugurata a Bagno a Ripoli una villetta confiscata alla criminalità organizzata, ora trasformata in un co-housing chiamato 'Casa Gemma'. La proprietà, precedentemente di proprietà di un’organizzazione mafiosa cinese, è stata riqualificata per offrire un alloggio a chi si trova in difficoltà abitativa. La struttura è stata aperta come risposta all’emergenza casa, con porte aperte a chi necessita di un alloggio temporaneo.

Da proprietà della mafia cinese a rifugio co-housing per rispondere all'emergenza abitativa. Stamani ha aperto le porte 'Casa Gemma', villetta a Bagno a Ripoli (Firenze) confiscata alla criminalità organizzata e trasformata in uno spazio per chi è in difficoltà. Il bene, trasferito nel patrimonio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Bagno a Ripoli torna il Torneo della Lega di RipoliA Bagno a Ripoli si terrà il Torneo della Lega di Ripoli nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio 2026.

Bagno a Ripoli, anziani uccisi per rapina e bruciati in casa: ergastolo per Antonino La ScalaIn un episodio che ha sconvolto la comunità locale, due anziani sono stati trovati morti nella loro abitazione di Bagno a Ripoli, con le prove che...

Temi più discussi: Beni confiscati, lunedì 8 Diop all’inaugurazione di Casa Gemma a Bagno a Ripoli (Fi); Da proprietà della mafia a co-housing, è pronta a rinascere la villetta confiscata a Bagno a Ripoli; Dalla mafia alla comunità. Casa Gemma vede la luce; Inaugurato ponte Nencioni, Giani: Momento storico per Firenze.

A Bagno a Ripoli bene confiscato mafie diventa spazio co-housingDa proprietà della mafia a rifugio per persone con fragilità abitativa. Ha aperto le sue porte Casa Gemma, la villetta di via Roma 343 a Bagno a Ripoli (Firenze) confiscata alla criminalità organizz ... controradio.it

A Bagno a Ripoli apre Casa Gemma: un bene sottratto alla criminalità diventa co-housingUn bene sottratto alla criminalità organizzata si trasforma in un luogo di accoglienza, inclusione e ripartenza grazie alla Regione Toscana ... intoscana.it