In un episodio che ha sconvolto la comunità locale, due anziani sono stati trovati morti nella loro abitazione di Bagno a Ripoli, con le prove che indicano una rapina finita in tragedia. Le autorità hanno avviato un’indagine che ha portato all’arresto di un uomo di 49 anni, originario della Calabria, ritenuto responsabile dell’omicidio e dell’incendio. La corte d’assise di Firenze ha condannato l’uomo all’ergastolo.

FIRENZE – La corte d’assise di Firenze ha condannato all’ergastolo Antonino La Scala, 49 anni, calabrese, unico imputato per l’omicidio di Umberto Della Nave e Dina Del Lungo, 83 e 81 anni, il 5 dicembre 2023. La sentenza accoglie la richiesta della pm Barbara Bresci. Omicidio volontario aggravato, rapina aggravata, tentativo di occultamento di cadavere seguito da incendio. Interdizione perpetua dai pubblici uffici. La Scala e Della Nave, ha ricostruito l’accusa, si conoscevano, tanto che il primo aveva chiesto e ottenuto in prestito dall’anziano una consistente somma di denaro e anche una moto. Quel giorno, La Scala avrebbe dovuto saldare il debito.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Bagno a Ripoli, anziani uccisi per rapina e bruciati in casa: ergastolo per Antonino La Scala

Notizie correlate

Feltre, rapina in casa: legati in bagno, i vicini salvano la coppia? Cosa sapere Due malviventi hanno aggredito e legato una coppia in via Culiada a Feltre.

Bagno a Ripoli, la Testa di Medusa all’Opificio: via al restauroSarà l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze a realizzare il restauro della Testa di Medusa, scultura marmorea del Cinquecento di proprietà del...

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: TARIC - informazioni e agevolazioni.

Bagno a Ripoli, anziani uccisi per rapina e bruciati in casa: ergastolo per Antonino La ScalaLa corte d’assise di Firenze ha condannato all’ergastolo Antonino La Scala, 49 anni, calabrese, unico imputato per l’omicidio di Umberto Della Nave e Dina Del Lungo, 83 e 81 anni, il 5 dicembre 2023 ... firenzepost.it

Bagno a Ripoli, uccise una coppia di anziani simulando un incidente: ergastolo per Antonino La ScalaLe vittime: Umberto Della Nave, 84 anni, conosciuto come il civaiolo di Osteria Nuova, e la moglie Dina Del Lungo, 83 anni. Uccisi per un prestito ... corrierefiorentino.corriere.it