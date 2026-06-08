Madonna ha annunciato improvvisamente l’uscita di Confessions II – The Film, un cortometraggio che anticipa il suo prossimo album. La cantante ha condiviso l’anteprima senza preavviso, suscitando sorpresa tra i fan. Il video è stato diffuso online e rappresenta un’anteprima del lavoro musicale che sarà pubblicato a breve. La produzione si presenta come un cortometraggio di pochi minuti, legato al nuovo progetto discografico.

Madonna non smette di stupire e questa volta lo fa presentando a sorpresa Confessions II – The Film, il cortometraggio che anticipa l’uscita del nuovo attesissimo album. Madonna svela Confessions II – The Film. Il prossimo 3 luglio uscirà Confessions II, nuovo album di Madonna. Nell’attesa la popstar ha voluto sorprendere i suoi fan con l’uscita di un cortometraggio musicale. Si tratta di Confessions II – The Film, uscito sul suo canale Youtube. Diretto da David Toro e Solomon Chase (Torso), il corto dura 13 minuti e rappresenta il seguito di Confessions on a Dance Floor, il famosissimo album di Madonna che nel 2005 segnò il suo ritorno in grande stile sulla scena internazionale con brani che scalarono le classifiche di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Madonna svela a sorpresa Confessions II – The Film

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