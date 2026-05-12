Confessions II | Madonna presenta il film visionario tratto dal nuovo album al Tribeca

Madonna annuncia l’anteprima di Confessions II, un film ispirato al suo ultimo album, che sarà presentato in prima mondiale il 5 giugno 2026 al Tribeca Festival di New York. Si tratta di un’opera cinematografica che unisce musica e immagini, pronta a coinvolgere il pubblico presente alla manifestazione. La cantante e artista visiva ha comunicato ufficialmente la data e il contesto della proiezione, senza fornire ulteriori dettagli sulla trama.

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Madonna è pronta a stupire ancora una volta il mondo della musica e del cinema con la prima mondiale di Confessions II, un’opera visiva cinematografica che debutterà il 5 giugno 2026 al Tribeca Festival di New York. L’evento si terrà al prestigioso Beacon Theatre e segnerà il ritorno della Regina del Pop al festival fondato da Jane Rosenthal, a distanza di anni dal suo ultimo passaggio nella Grande Mela per un progetto di questa portata. Il progetto rappresenta molto più di un semplice video musicale esteso. Confessions II è un film visionario che si sviluppa come un’unica opera continua, costruita attorno ai primi sei brani del nuovo album omonimo in uscita il 3 luglio 2026 per Warner Records.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Confessions II: Madonna presenta il film visionario tratto dal nuovo album al Tribeca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Madonna annuncia l'uscita del nuovo album Confessions IIMadonna ha annunciato oggi che il suo attesissimo nuovo album, Confessions II, uscira? il 3 luglio su etichetta Warner Records. Argomenti più discussi: Solo Anna Wintour conosce il nuovo segreto di Madonna; Madonna e Sabrina Carpenter insieme nel Bring Your Love, primo estratto da Confessions II; Bring Your Love è il nuovo singolo di Madonna e Sabrina Carpenter; Bring Your Love di Madonna & Sabrina Carpenter: testo e significato. Madonna ha chiesto silenzio, presenza e soprattutto... meno smartphone! La Regina del Pop ha sorpreso tutti al The Abbey di West Hollywood per presentare in anteprima due nuovi brani dal suo nuovo album Confessions II, ma non prima di aver imparti x.com Madonna - CONFESSIONS II – milky clear vinyl per i fan di Spotify - reddit.com reddit Madonna svela Love Sensation significato del testo e traduzione completaLove Sensation anticipa il nuovo corso dance di Madonna La nuova traccia Love Sensation, presentata da Madonna il 26 aprile 2026 al club The Abbey di ... assodigitale.it