S olo pochi giorni fa aveva infiammato Times Square a New York con una performance a sorpresa per inaugurare il Pride Month. Oggi invece, alle 17 ora italiana, Madonna ha deciso di condividere il suo ultimo lavoro “Confessions II – The Film” direttamente online. La corona di Madonna è intoccabile, la regina del pop accende Times Square (anche in playback) X Madonna e Dolce & Gabbana per Confessions II. Madonna, da lungo tempo legata a Dolce&Gabbana, ha collaborato con gli stilisti per il lancio del suo Confessions II – The Film, il cortometraggio che introduce il suo prossimo album Confessions II. Il film, diretto da David Toro e Solomon Chase (TORSO), è stato presentato in anteprima al Tribeca Film Festival di New York il 5 giugno al Beacon Theatre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Madonna svela online il film di “Confessions II”: i look sono firmati Dolce & Gabbana

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Madonna announces sequel to 'Confessions on a Dance Floor'

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