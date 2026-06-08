Madonna è la nuova brand ambassador di Kiko Milano

Da vanityfair.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Madonna è diventata la nuova ambassador del marchio di cosmetici Kiko Milano. La cantante sarà protagonista di campagne pubblicitarie e promozioni del brand, che mira a rafforzare la presenza nel mercato statunitense. La collaborazione è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali e coinvolge anche eventi e contenuti digitali. La partnership si inserisce nella strategia di espansione internazionale dell’azienda, che punta a consolidare la propria posizione negli Stati Uniti.

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La silhouette di Madonna nel video si muove in una sequenza visivamente potente tra pareti LED e cambi di look continui, accompagnata da un remix esclusivo del suo ultimo singolo Bring Your Love, realizzato dal produttore Stuart Price. «Madonna è il punto di riferimento. È tutto», ha dichiarato Drew Elliott, Chief Brand Officer di Kiko Milano. «Questa collaborazione rappresenta un salto di livello per il brand. Abbiamo creato una campagna capace di catturare l’attenzione, proprio come lei e come i nostri prodotti. E questo è solo l’inizio». The Kiko Show vuole essere il manifesto del brand che ha fondato la sua identità sull’accessibilità e sulla qualità, con l’obiettivo di offrire prodotti ad alte performance senza compromessi sul prezzo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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