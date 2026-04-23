Kiko Milano punta al top | arriva il genio che ha truccato Madonna

Kiko Milano ha annunciato l’ingresso di Marcelo Gutierrez come nuovo Global Make-up Artistry Creative. Gutierrez, colombiano, ha lavorato come truccatore di Madonna e ora sarà responsabile dello sviluppo di prodotti e campagne a livello internazionale per il brand. La nomina riguarda un ruolo strategico nella direzione creativa dell’azienda, con Gutierrez che coordinerà le attività di makeup a livello globale.

? Cosa sapere Kiko Milano nomina il colombiano Marcelo Gutierrez Global Make-up Artistry Creative.. L'esperto di Madonna guiderà lo sviluppo dei prodotti e delle campagne mondiali.. La strategia di espansione globale di Kiko Milano punta dritto al cuore del settore beauty con l’ingresso di Marcelo Gutierrez come nuovo Global Make-up Artistry Creative. Il professionista colombiano, che ha già lavorato ai truccaggi di icone internazionali come Madonna, Rosalía e Charli XCX, assume un ruolo inedito per guidare l’evoluzione estetica del marchio su scala mondiale. L’impatto di un esperto internazionale sul prodotto e sulla visione creativa. Il nuovo incarico affidato a Gutierrez non si limita alla semplice consulenza, ma tocca le fondamenta stesse della produzione del brand.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kiko Milano punta al top: arriva il genio che ha truccato Madonna Notizie correlate Kiko Milano e la collezione make-up speciale per Milano Cortina 2026KIKO Milano ha lanciato per l'occasione la limited edition Milano Cortina 2026, una collezione di Prodotti Ufficiali su Licenza che celebra ogni... Kiko Milano firma il make-up degli artisti della cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026Il brand ha trasformato in immagini, luce e movimento il tema ufficiale della Cerimonia di Apertura «Armonia» traducendolo in un linguaggio beauty... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Love Fusion di Kiko Milano: il fondotinta ibrido che ridefinisce la base perfetta; Cristina Scocchia al Business People Forum. Kiko Milano firma i make-up di artisti e performer alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026Kiko Milano Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 firma del trucco di artisti e performer. Concept del make-up e sviluppo di 30 nuove colorazioni Per un evento di massima rilevanza come Olimpiadi ... vogue.it Kiko Milano firma il make-up degli artisti della cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026In occasione della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, KIKO Milano, **Official Make-Up Sponsor **dell’evento, ha curato il make-up di tutti gli artisti e performer ... vanityfair.it Gutierrez entra in Kiko Milano come direttore creativo make up. Collabora allo sviluppo prodotti e alle campagne creative #ANSA x.com You are so KISSABLE! Da KIKOMilano è arrivata la nuova linea lip care pensata per labbra morbide, idratate e voluminose. Scopri KISSABLE LIP VOLUME: una formula balsamo innovativa, arricchita con ingredienti naturali disponibile in 6 tonalità! #KIKOKi - facebook.com facebook