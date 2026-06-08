Madonna è brand ambassador di Kiko Milano il colpaccio di Percassi

Madonna è diventata brand ambassador di Kiko Milano, secondo un annuncio pubblicato su Instagram. La notizia riguarda il marchio di cosmetici, di proprietà del Gruppo Percassi. La collaborazione è stata comunicata come un importante riconoscimento per il brand. Non sono stati forniti dettagli su durata o modalità dell’accordo. L’annuncio ha suscitato attenzione sui canali social, senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

Che sia un regalo per i 40 anni del Gruppo Percassi? Di certo l’annuncio dato su Instagram è destinato a restare nella storia: Madonna sarà brand ambassador del marchio Kiko Milano. Un vero colpo per Antonio Percassi che quest’anno si trova a soffiare sulle candeline per i 40 anni del gruppo che porta il suo cognome. Un gruppo che conta 17 brand, 3mila e 500 dipendenti operativi in sei Paesi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KIKO Milano Official (@kikomilano) Il motto di Antonio Percassi è “lavorare, essere seri e mantenere la parola data”. Ed è così che ha costruito in questi quattro decenni partnership di grande... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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