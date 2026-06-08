Madonna è brand ambassador di Kiko Milano il colpaccio di Percassi

Da bergamonews.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Madonna è diventata brand ambassador di Kiko Milano, secondo un annuncio pubblicato su Instagram. La notizia riguarda il marchio di cosmetici, di proprietà del Gruppo Percassi. La collaborazione è stata comunicata come un importante riconoscimento per il brand. Non sono stati forniti dettagli su durata o modalità dell’accordo. L’annuncio ha suscitato attenzione sui canali social, senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

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