Un ex consigliere dell’Eliseo ha espresso preoccupazioni sulla situazione finanziaria della Francia, affermando che il paese rischia il collasso economico. Secondo il suo nuovo saggio, “Francia: dal populismo al caos”, la nazione affronta problemi legati al debito pubblico e alla gestione patrimoniale. La sua analisi evidenzia come le politiche attuali possano portare a una crisi grave se non vengono affrontate immediatamente.

Il nuovo saggio di Jean Peyrelevade, “Francia: dal populismo al caos” (Edizioni Odile Jacob), è un’implacabile denuncia della situazione della Francia, stretta tra la perdita di competitività e una spesa sociale incontrollata, nonché dell’analfabetismo economico di un’ampia fetta di leader politici, di ogni schieramento. Laureato al Politecnico, dove ha insegnato economia per molti anni, ex vicecapo di gabinetto di Pierre Mauroy durante il primo mandato di François Mitterrand e in seguito presidente di Suez, Stern Bank e Crédit Lyonnais, Jean Peyrelevade critica aspramente Emmanuel Macron e l’anticapitalismo istintivo di molti leader della sinistra francese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Macron, debito e patrimoniale: perché un ex consigliere dell’Eliseo vede la Francia sull’orlo del baratro

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