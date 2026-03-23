Nelle città francesi va in scena la prova generale delle presidenziali 2027, una resa dei conti per l’Europa intera. Protagonisti e dilemmi del tourbillon politico d’oltralpe. Da Bardella e Mélenchon a madame Lagarde. C’è anche il burattinaio dei media Bolloré È meglio il teatro musicale italiano o il teatro francese? La querelle des bouffons scoppiò nel 1752, ma andava avanti da tempo, da decenni perfino. Meglio Pergolesi o Lully che per la verità era un italiano (Lulli senza ypsilon) francesizzato? Sembrava una tipica polemica tra oziosi intellettuali - oggi diremmo da Ztl - invece arrivò fino al ventre di Parigi. Le opere comiche, les bouffes, erano popolari di là come di qua dalle Alpi e Luigi XV sentendo odore di bruciato, mise al bando i bouffons nemmeno fosse stato un Donald Trump (altro che Beneamato come lo hanno poi chiamato). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - In pista dame e cavalieri. Rosso, nero o Macron? La Francia al gran ballo dell’Eliseo

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