Stiamo correndo sull’orlo del baratro

Dalle Azzorre alle Svalbard, due gruppi di isole situati rispettivamente nell’Atlantico e nel mare a nord della Norvegia, si susseguono segnali di preoccupazione riguardo alla situazione attuale. La distanza tra le due aree è di circa 1.500 chilometri e entrambe si trovano in punti strategici per le rotte marittime e gli ecosistemi artici. La frase “Stiamo correndo sull’orlo del baratro” è stata pronunciata in relazione a queste zone.

Clima Dalle Azzorre all’Artico per seguire le correnti oceaniche e raccontare la crisi climatica. Intervista a Lorenzo Colantoni Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Dalle Azzorre – l’arcipelago situato nell’Oceano Atlantico a circa 1.500 chilometri dalla costa portoghese – alle Svalbard – le isole poste a metà strada tra la costa settentrionale della Norvegia e il Polo Nord – è il viaggio intrapreso da Lorenzo Colantoni, giornalista ambientale, alla scoperta di un’Europa che combatte, si adatta e si trasforma per far fronte ai grandi cambiamenti ambientali e sociali del nostro tempo.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Stiamo correndo sull’orlo del baratro» Is The World on the Brink Notizie correlate Ternana sull’orlo del baratro: date decisive tra tribunale e iscrizioneDue mesi esatti alla data che può segnare la sopravvivenza o la sparizione della Ternana Calcio. Premier League: l'Arsenal riprende quota e torna a +7, il Tottenham sull'orlo del baratroBirghton (Gran Bretagna) 6 marzo 2026 - Ultime curve del campionato di Premier League, si entra infatti nelle ultime dieci giornate del campionato...