A 32 anni dal genocidio ruandese, il presidente francese ha inaugurato a Parigi un memoriale in compagnia del presidente di Kigali. Contestualmente, ha riaffermato l’intenzione di riprendere il dialogo con il governo ruandese. In Africa, tuttavia, cresce la diffidenza nei confronti della Francia, con molte nazioni che non riconoscono più un ruolo positivo del paese nella regione.

La settimana scorso il presidente francese Emmanuel Macron ha inaugurato a Parigi un memoriale in ricordo delle vittime del genocidio del Ruanda. Alla cerimonia era presenta anche il presidente ruandese Paul Kagame che ha portato in Francia anche il ministro degli Esteri per una serie di bilaterali. All’evento, l’inquilino dell’Eliseo ha dichiarato che questo monumento rappresenta il culmine di una lunga e paziente ricerca della verità, ma senza una diretta ammissione di una responsabilità francese in una delle più grandi tragedie della storia africana. Macron ha parlato di un impero che non vuole falsificare la storia e che cerca la verità con l’obiettivo del conseguimento della pace. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Macron cerca la riconciliazione con il Ruanda, ma l'Africa non crede più alla Francia

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