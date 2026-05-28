Macron sfida Xi | cosa c’è dietro al testa a testa Francia-Cina in Africa

Da it.insideover.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente francese ha incontrato il presidente cinese in Africa, in un evento che ha visto un confronto tra i due leader. Durante l'incontro, il leader francese ha mostrato un atteggiamento sicuro, sorridendo e facendo gesti di approvazione. La scena si è svolta di fronte alle telecamere, con il presidente cinese presente. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sui contenuti del confronto.

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Pollice alzato, sorriso appena accennato e la solita fiduciosa spavalderia di fronte alle telecamere per dare l’impressione di avere tutto sotto controllo. La partecipazione di Emmanuel Macron all’ Africa Forward Summit, a Nairobi, capitale del Kenya, è stata molto più complicata del previsto. Non solo perché il tentativo di rilanciare la Francia all’interno del continente africano è arrivato fuori tempo massimo e in contrasto con la presenza sempre più capillare della Cina, ma anche perché il capo dell’Eliseo si è reso protagonista di una gaffe che ha attirato diverse critiche. Durante l’evento, tenutosi presso l’Università di Nairobi, seduto in prima fila, Macron stava ascoltando la presentazione di alcuni giovani imprenditori. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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