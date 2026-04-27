L’ambiente e i Sapiens in cerca di riconciliazione

Da ecodibergamo.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo libro analizza il rapporto tra l’ambiente e gli esseri umani, concentrandosi sulla ricerca di un equilibrio tra natura e società. L’opera esplora come le azioni umane abbiano influenzato l’ecosistema e quali siano state le reazioni di fronte alle crisi ambientali. L’autrice, nota per lavorare sui temi della sovversione politica, affronta questa tematica integrando aspetti sociali e ambientali in un unico racconto.

IL LIBRO. Da sempre nella sua produzione letteraria, Rachel Kushner centra il proprio obiettivo sui temi e le contraddizioni della sovversione politica. Così nel suo primo libro tradotto in Italia e in Italia ambientato, «I lanciafiamme» (Ponte alle Grazie) e così nel suo ultimo ricco e sorprendente romanzo «Il lago della creazione» (Einaudi, nella traduzione di Silvia Pareschi) in cui riesce mirabilmente a intrecciare due generi, quello della politica ambientale sempre più in voga per evidenti motivi negli ultimi anni e il più classico crime a base di spie, servizi segreti deviati e infiltrazioni estere. Il punto di partenza è quello della Francia più agreste in cui una comunità di ambientalisti vive tra piccola agricoltura e contrasto al mondo del consumo.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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