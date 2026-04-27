L’ambiente e i Sapiens in cerca di riconciliazione

Un nuovo libro analizza il rapporto tra l’ambiente e gli esseri umani, concentrandosi sulla ricerca di un equilibrio tra natura e società. L’opera esplora come le azioni umane abbiano influenzato l’ecosistema e quali siano state le reazioni di fronte alle crisi ambientali. L’autrice, nota per lavorare sui temi della sovversione politica, affronta questa tematica integrando aspetti sociali e ambientali in un unico racconto.

IL LIBRO. Da sempre nella sua produzione letteraria, Rachel Kushner centra il proprio obiettivo sui temi e le contraddizioni della sovversione politica. Così nel suo primo libro tradotto in Italia e in Italia ambientato, «I lanciafiamme» (Ponte alle Grazie) e così nel suo ultimo ricco e sorprendente romanzo «Il lago della creazione» (Einaudi, nella traduzione di Silvia Pareschi) in cui riesce mirabilmente a intrecciare due generi, quello della politica ambientale sempre più in voga per evidenti motivi negli ultimi anni e il più classico crime a base di spie, servizi segreti deviati e infiltrazioni estere. Il punto di partenza è quello della Francia più agreste in cui una comunità di ambientalisti vive tra piccola agricoltura e contrasto al mondo del consumo.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - L’ambiente e i Sapiens in cerca di riconciliazione Notizie correlate Leggi anche: Sea Ambiente cerca spazzino Leggi anche: Papa Leone: Chiesa segno di riconciliazione in mezzo a un’umanità frammentata Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L’ambiente e i Sapiens in cerca di riconciliazione; Caro Sapiens. Quando la scienza interpella l’uomo e il suo rapporto con la Terra; Sapiens - Un solo pianeta - Sapiens - Un solo Pianeta - in diretta su Rai Scuola 24/04/2026 alle 16:05; La responsabilità dei Sapiens vista da Mario Tozzi. L’ambiente e i Sapiens in cerca di riconciliazioneDa sempre nella sua produzione letteraria, Rachel Kushner centra il proprio obiettivo sui temi e le contraddizioni della sovversione politica. ecodibergamo.it Ritorna «Sapiens», il format divulgativo su storia e ambienteTornano… i Sapiens su Rai 3. Stasera alle 21.20 parte l’ottava stagione delle incursioni storico-ambientali nel passato da parte di Mario Tozzi. È la prima di ... lagazzettadelmezzogiorno.it Mario Tozzi vi aspetta l’1 Maggio alle 18 in Piazza Caprera con il suo speech “Caro sapiens ti scrivo”, in occasione della giornata inaugurale de Il Mare Festival. Non mancate! Il 2 maggio, invece Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni terranno insieme lo speec - facebook.com facebook #unlibroinrete #libriinconnessione "Alleati digitali" di Guido Saracco e "Scimmia sapiens" di Marco Malvaldi Il prof. Guido Saracco sarà nostro Ospite a Valdagno Palazzo Festari il giorno Mercoledì 6 maggio 2026 ore 20.30 @editorilaterza @libribompiani x.com