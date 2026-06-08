Il farmaco Belzutifan, approvato per il trattamento della sindrome di Vhl, è ora disponibile in Italia. La molecola, prima e unica terapia target sistemica autorizzata, può essere utilizzata da subito. Tuttavia, l’azienda attende ancora l’autorizzazione delle Regioni per la distribuzione ufficiale. La notizia arriva da un rappresentante dell’azienda produttrice che conferma la disponibilità del farmaco sul mercato italiano.

Roma, 8 giu. (Adnkronos Salute) - "Belzutifan è la prima e unica terapia target sistemica approvata per la sindrome di Vhl ed è già disponibile. È stata autorizzata dall'Aifa - Agenzia italiana del farmaco la settimana scorsa. Adesso si tratta di attendere le Regioni che, speriamo, procedano con altrettanto passo celere: 6 hanno già detto di sì. Speriamo che anche per le altre Regioni questa promessa di nuova vita" per i pazienti "possa arrivare molto presto". Così Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata Msd Italia, intervenendo oggi a Roma all'incontro organizzato in occasione del via libera al rimborso della prima opzione terapeutica per la sindrome di von Hippel-Lindau (Vhl). 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Luppi (Msd): "Belzutifan per Vhl disponibile in Italia, aspettiamo le Regioni"

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